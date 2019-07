Der harte Kampf gegen die Salzburger-Flaute

Er will ein 200.000-Euro-Budget für kommende Saison aufstellen. „Dann kann man ein kleines Team halbwegs professionell führen.“ Damit 2020 wieder Salzburger am Start stehen – und Salzburg nicht nur als Etappenort interessant ist. So schickt Radstadt den Tour-Tross heuer am 10. Juli (hinauf aufs Fuscher Törl) und Bruck an der Glocknerstraße am 11. Juli auf die Reise.