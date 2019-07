Tilo Klette hat bei Gmunden keine Zukunft

Wels eine Option

Denn Österreicher haben im Basketball ihren Preis - und bei dem wollte Klette nicht nachgeben. „Verständlich, er hat eine Familie zu ernähren“, so Poiger. Die Klub-Verantwortlichen sollen laut Klette aber auch schon 2018 versucht haben, sein Gehalt zu „drücken“! Wie es jetzt mit dem gebürtigen Dresdener weitergeht? „Ich will in der Bundesliga bleiben. So darf meine Karriere nicht zu Ende gehen, ich will anders in Erinnerung bleiben!“ Eine Rückkehr zu Wels steht da natürlich im Raum. „Eine interessante Option“, sagt Obmann Michael Dittrich. Klette dazu: „Wir haben eine Vergangenheit, aber man wird sehen, ob man da auch zusammen kommt!“