Prozess fand nach mehr als drei Jahrzehnten statt

Geständnis

Verhandlungsfähig und zum Tatzeitpunkt auch zurechnungsfähig hieß es nun in der Verhandlung. Zu den Brandstiftungen bekannte sich der Pensionist in allen drei Fällen schuldig. Aus Ärger und Frust hatte er zum Beispiel in einem Gebäude seines Ex-Schwiegervater mit Nitroverdünnung Feuer gelegt. Schaden: 11 Millionen Schilling. Der Schöffensenat brauchte nur eine halbe Stunde bis es zur Urteilsverkündung kam: 14 Monate bedingt wegen Brandstiftung. Der Beschuldigte nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab - nicht rechtskräftig.