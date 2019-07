Nach dem Unwetter ist der Zusammenhalt groß

Franz Ebner wirkt gebrechlich, gezeichnet von der schlaflosen Nacht. Mit der „Krone“ möchte er nicht über den Vollbrand seines Bauernhofs am Gaisberg sprechen. Zu tief sitzt der Schock. Vor Bergen an Geröll und Schlamm stehen auch die Opfer in Uttendorf: Am Dienstag wurde jede helfende Hand gebraucht.