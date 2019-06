Autoknacker stahlen sündteure Fahrräder

Die Täter schlugen laut Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, zu. „Auf dem Parkplatz des Hotels wurden von den Unbekannten an zwei Pkw die Scheiben ,gespritzt‘, indem mit einem unbekannten Gegenstand zwischen Dichtung und Scheibe gestochen und so die Scheibe zum Bersten gebracht worden war“, heißt es seitens der Polizei.