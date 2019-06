Cobra-Beamte: Ersthelfer in gefährlichen Lagen

Es war eine faszinierende Übung, die im Juni am Areal der Landesfeuerwehrschule Tirol in Telfs abgehalten wurde. Dabei wurde erneut ersichtlich, wie umfassend die Aufgabengebiete des Einsatzkommandos Cobra sind. Bereits in den Morgenstunden marschierten uniformierte Cobra-Beamte gemeinsam mit Rettungskräften vom Roten Kreuz sowie Polizisten auf. Polizeischüler fungierten als Täter beziehungsweise Opfer, die von Visagisten wie Verletzte geschminkt worden waren. Insgesamt 70 Personen waren an der Übung beteiligt.