NASA will Atom-Drohne zu Saturnmond Titan schicken

„Titan ist anders als alle anderen Orte im Sonnensystem und am ehesten mit der frühen Erde vergleichbar“, so NASA-Projektleiter Jim Bridenstine. Deshalb wolle man mit der Mission „Dragonfly“ zwei Jahre lang die chemische Zusammensetzung und die mögliche Bewohnbarkeit des Titan erforschen. Auch nach Spuren von Leben will man fahnden.