Die ikonischsten Werke des Apple-Design-Gurus

Mit dem iPhone schrieb Ive Geschichte

2006 verewigte sich Ive gemeinsam mit Steve Jobs mit dem Begründer der Smartphone-Ära in den IT-Geschichtsbüchern: dem iPhone. Ive war nicht nur an der Gestaltung des Gerätes an sich beteiligt, sondern auch einer der wichtigsten Designer des Betriebssystems iOS. Erst vor fünf Jahren verpasste Ive dem Betriebssystem in Version 7 eine Design-Generalüberholung, die auch in der heutigen Version 12 noch sichtbar ist.