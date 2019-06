Bosnier und Kroate als Tankstellen-Schläger

Das spätere Opfer (46) hatte am 20. Juni um 5.35 Uhr eine Tankstelle in Attnang-Puchheim besucht. Kurz darauf waren drei betrunkene Männer ins Lokal gekommen und hatten Streit mit ihm begonnen. Als der Vöcklabrucker vor das Lokal trat, ging ihm das alkoholisierte Trio nach und schlug ihn mit mehreren Faustschlägen im Tankstellenbereich nieder. Das Opfer erlitt dabei unter anderem einen Riss des Trommelfells und noch andere schmerzhafte Verletzungen am gesamten Körper. Der 46-Jährige musste ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert werden. Die alkoholisierten Täter ergriffen die Flucht.