Frecher Bankomatkartendieb schlug schon 20 Mal zu

Ein bisher unbekannter Täter stahl in der Zeit von Juli 2018 bis Mai 2019 in mindestens 20 Fällen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol in Supermärkten aus den in den Einkaufswagen abgestellten Handtaschen der Opfer Geldbörsen und behob anschließend mit den gestohlenen Bankomatkarten Bargeld bei diversen Geldinstituten.