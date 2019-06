Schäden an der Wirbelsäule

Wenn die Bänder auf die Nerven drücken

Bei einem kleinen Teil der Beschwerden besteht folgendes Problem: Es können durch Überlastung nach innen verdickte Bänder (vergleichbar mit einer inneren Hornhaut) die Nerven im Bereich der Lendenwirbelsäule und Nerven und Rückenmark in der Halswirbelsäule einengen. Wenn die natürlichen Reserveräume aufgebraucht sind, entstehen beim Druck auf die Nerven dann Schmerzen und in weiterer Folge neurologische Ausfälle. Bei der medizinisch genannten „Claudicatio spinalis“ oder spinalen Schaufensterkrankheit wird durch Vorbeugen des Oberkörpers der Wirbelkanal der Lendenwirbelsäule etwas weiter und die Beschwerden gelindert. Ist das Rückenmark eingeengt, vermag auch eine schmerzlose Gangunsicherheit - eventuell kombiniert mit Gefühlsstörung an allen vier Extremitäten- die Folge zu sein. In beiden Fällen ist ein operativer Eingriff, eine so genannte chirurgische Dekompression, zu erwägen beziehungsweise bei ausgeprägten Beschwerden unumgänglich.Vorbeugung und frühe Behandlung nötigIn Anbetracht der Häufigkeit von degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass der Großteil dieser Probleme durch frühzeitige und konsequente Vorbeugung (viel Bewegung vom Kindesalter an, Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur sowie Hintanhalten von Übergewicht) vermieden werden kann.