Land sorgt nun für die Linzer Ostumfahrung vor

Tschechen bauen heftig an ihrer Autobahn

Brauchen werde man diese Entlastung für die Linzer Stadtautobahn dann auf jeden Fall, wie Steinkellner darlegt: „Tschechien wird 2024/25 mit der Autobahn von Budweis bis Wullowitz fertig. Und 2027/28 wird auch eine Lücke zwischen Prag und Tabor geschlossen“, so der FPÖ-Politiker. Auf die Frage, ob so ein Projekt in Zeiten zunehmenden Klimawandels noch vertretbar sei, meint er schlicht: „Noch mehr Belastung für das Klima ist der Stau.“