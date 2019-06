Kinderschutzpreis: „Bekenntnis zu mehr Respekt“

Kinderrechte gelten überall, auch im Netz

„Kinder- und Jugendrechte gelten in allen Lebensbereichen, auch im Internet. Ein klares Bekenntnis zu respektvollem Umgang on- und offline als Bestandteil der Persönlichkeitsbildung ist wichtig“, so Christine Winkler-Kirchberger (KiJA OÖ).