Bub läuft direkt vor Straßenbahn: Schwer verletzt

Ein Siebenjähriger ist Mittwochfrüh in Linz in eine Straßenbahn gelaufen und hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Als die Garnitur in die Haltestelle „Gründberg“ einfuhr, kam der Bub plötzlich hinter einem Busch der Bub hervor und rannte direkt auf die Gleise.