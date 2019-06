Garagentor stürzt auf Vorarlberger: Heli-Einsatz!

Der junge Mann hatte zusammen mit seinem Vater versucht, das klemmende Garagentor in der Ortschaft Au (Bezirk Bregenz) zu reparieren. Dazu stützten die Männer das Tor nach Angaben der Polizei ab und versuchten dann, die Führung mit einem Hammer gerade zu klopfen. Dabei brach ein Bolzen an dem Tor, es sprang an einer Ecke aus der Führung und fiel dem 20-Jährigen auf den Kopf.