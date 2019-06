„Trotz Regen und Gewitter bleibt es weiter schwül“

Noch einmal rein in die Badehose heißt es am Feiertag – dieser wird sommerlich heiß mit bis zu 33 Grad. Entlang der Alpen und vor allem im Mühlviertel kann es aber laut Experten durchaus bereits zu ersten Gewittern kommen: „Auch auf Hagel sollte man sich vorbereiten“, so Pfurtscheller. Am Freitag geht’s unbeständig weiter, immer wieder ziehen Regenschauer und Gewitter durchs ganze Bundesland. Es bleibt trotz allem weiter relativ warm und vor allem auch sehr schwül. Auch in den Nächten bringt der kleine Wetterumschwung keine wirklich großen Verbesserungen, die Temperaturen werden laut Meteorologen nicht wesentlich sinken, die Luft drückt weiter unangenehm. Auch am Samstag erwartet uns das gleiche Szenario: „Obwohl die Sonne kaum scheint, ist es immer noch extrem warm.“