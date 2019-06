The Raconteurs: Männliche Musik ohne Machoallüren

Mehr als ein Zweitprojekt

The Raconteurs - das war für viele (etwas geringschätzig) nur das Zweitprojekt des Workaholics Jack White. Im minimalistischen Duo The White Stripes schaffte er vor 20 Jahren eine profunde Bluesrock-Erneuerung und schrieb mindestens einen Songklassiker, die Stadionhymne „Seven Nation Army“. Solo setzte er seine Erfolgsserie seit 2012 mit drei sehr unterschiedlichen Studioalben fort, die alle Platz 1 der US-Charts erreichten. Außerdem agierte in der Indierock-Truppe The Dead Weather, produzierte andere Musiker und gründete die Vinyl-Plattenfirma Third Man Records. Über Third Man (und kein großes Label) erscheint nun auch „Help Us Stranger“. Spätestens mit diesem Album zeigt White, dass ihm die Raconteurs - außer ihm selbst und Benson noch Jack Lawrence (Bass) und Patrick Keeler (Drums) - eine Herzensangelegenheit sind. Schon das Berliner Pre-Release-Konzert vor einigen Wochen sprühte vor Spielfreude, und die hohen Erwartungen werden nun nicht enttäuscht.