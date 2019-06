Ehemann rettet Bäuerin nach Sturz in Silo

Rettungsheli holte Opfer

Unmittelbar danach wurde sie von ihrem Gatten am Boden des Siloschachtes liegend gefunden. Er setzte die Rettungskette in Gang. Die Sturzhöhe betrug ungefähr 3,5 Meter. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.