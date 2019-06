Auszeichnung mit Platin für Winzer aus Gobelsburg

Internationale Aufmerksamkeit

„Wir freuen uns natürlich sehr über dieses Ergebnis und sind stolz, dass wir die rot-weiß-rote Fahne für Österreich in London hochhalten dürfen“, so Franz-Josef Wutzl, der den Familienbetrieb im Frühjahr 2018 von seinem Vater übernommen hat. „Wir hoffen natürlich auch, dass wir durch diese Auszeichnung international auf unsere Weine aufmerksam machen können und sich in Zukunft vielleicht die eine oder andere Partnerschaft daraus entwickelt“, so der junge Chef.