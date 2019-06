„Bande“ attackierte zwei Männer in Straßenbahn

Bis dahin vier unbekannte männliche Personen stänkerten und beschimpften am 15. Juni gegen 23.20 Uhr zwei Fahrgäste in der Straßenbahn in Linz. Dabei kam es auch zu tätlichen Auseinandersetzungen, bei denen einer der beiden Attackierten, ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt verletzt wurde. Während einer weiteren Attacke fiel dem anderen Angegriffenen, einem 21-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, das Smartphone aus der Hosentasche. Bevor er es wieder aufheben konnte, wurde es von einem der vier Angreifer aufgehoben und gestohlen.