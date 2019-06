STC machte mit Klosterneuburg kurzen Prozess

Der STC hat sich gleich zum Start des unteren Play-offs in der Tennis-Bundesliga aller Sorgen entledigt: Nach dem 7:2 gegen Klosterneuburg ist der Klassenerhalt so gut wie fix in der Tasche. In der 2. Bundesliga sind die Aufstiegshoffnungen Radstadts zerschellt: Für das letzte Aufgebot setzte es eine 1:8-Schlappe gegen Nachzügler Gratkorn - was auch Bergheim trotz des 5:4-Sieges über Linz nicht „schmeckte“.