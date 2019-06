Datenschutzbehörde nimmt die ÖVP unter die Lupe

„Dass ausgerechnet die Partei, die sich so auf den Rechtsstaat beruft, so mit Datenschutz umgeht, ist nicht in Ordnung“, wettert der Linzer Jurist Werner Hable. Er erhielt an seinem 58. Geburtstag Post vom Seniorenbund, einer Teilorganisation der Volkspartei. Inhalt: Ein Kursprogramm speziell für ältere Personen.