Weiteres Jahr Haft für früheren Luxusautohändler

Der Prozess in Wels endete für den Autohändler auch mit einem Freispruch. Der Vorwurf der Anklage, er habe Gelder, die in sein damals schon marodes Unternehmen investiert worden waren, zur Renovierung seines prunkvollen Barockschlosses in Staré Hobzí (Tschechien) umgeleitet, konnte nicht bewiesen werden.