Autoüberschlag wegen falsch beladenem Anhänger

Der Autoanhänger war mit einem drei Meter langen Rundholz beladen, das noch dazu einen Meter weit hinaus ragte. Vermutlich aus diesem Grund geriet der Anhänger bei der Fahrt auf der Drautalstraße (B 100) in Richtung Spittal/Drau bei Möllbrücke ins Schlingern. Die Lenkerin konnte dies nicht mehr ausgleichen und der voll besetzte Pkw geriet ins Schleudern, kam rechts von der Drautalstraße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam im Bereich der Straßenböschung sowie eines Begleitweges auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein im Fond des Autos mitgefahrener 26-jähriger Mann aus der Gemeinde Krems erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Die Lenkerin sowie zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Am Pkw und am Anhänger entstand Totalschaden. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Möllbrücke und Pusarnitz.