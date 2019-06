„Hitzestau“ im neuen Bahnhof

Die erste Hitzewelle des Jahres steuert ihrem Höhepunkt entgegen - und ausgerechnet jetzt ist das Foyer samt Personenkasse im Tullner Bahnhof ungekühlt. Heiß her ging es da natürlich auch in der Gerüchteküche. „Hat man bei der teuren Sanierung auf die Klimaanlage einfach vergessen?“, meldete sich eine Betroffene bei der „Krone“. Ein anderer Pendler fühlte sich an den neuen Bahnhof im burgenländischen Parndorf erinnert. Dort hatte man bei der Modernisierung - Kostenpunkt 14 Millionen Euro - die WC-Anlagen eingespart. 4000 Passagiere pro Tag seien laut internen Richtlinien zu wenig, hieß es damals.