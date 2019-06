Nationalrat fordert Aus für König-Abdullah-Zentrum

„Das König-Abdullah-Zentrum wird geschlossen“, hat Peter Pilz am frühen Mittwochnachmittag nach einem von ihm eingebrachten, erfolgreichen Entschließungsantrag im Nationalrat getwittert. Angesichts der drohenden Hinrichtung eines erst 18-Jährigen in Saudi-Arabien, der im Alter von zehn Jahren für mehr Menschenrechte demonstiert hatte und seit fünf Jahren in saudi-arabischer Haft sitzt, hatte der JETZT-Abgeordnete „ein ganz klares Signal“ für die Unterstützung des inhaftierten Murtaja Qureiris und gegen die „Saudi-Kindermörder“ gefordert. Dieses kam von allen Fraktionen außer der ÖVP, welche gegenüber krone.at erklärte, einen eigenen Antrag einbringen zu wollen. Damit ist die Mehrheit im Parlament dafür, dass Österreich aus dem umstrittenen Zentrum aussteigt. Dieses ist am Wiener Schottenring beheimatet und wird großteils von Saudi-Arabien finanziert.