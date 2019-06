Harry datete neben Meghan noch ein fesches Model

Denn ganz am Anfang ihrer Liebe, soll Harry nicht nur mit der „Suits“-Beauty ausgegangen sein, sondern sich auch noch mit einer anderen Dame getroffen haben. Das enthüllte jetzt Angela Levin in ihrem Buch „Harry: Conversations with the Prince“. Darin schreibt sie, Harry habe zu der Zeit, als er Meghan kennenlernte, auch noch ein kurzes „Techtelmechtel“ mit einem Model gehabt.