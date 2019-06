Schwester und Bruder wurden bei Radunfall verletzt

Eine 60-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn fuhr mit ihrem Elektrofahrrad im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis auf der Riedlhamer Gemeindestraße in Richtung Sankt Peter am Hart. Direkt hinter ihr fuhr ihr 56-jähriger Bruder aus dem Bezirk Braunau am Inn. Die 60-Jährige bremste plötzlich ihr Fahrrad ab, worauf ihr Bruder nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und seiner Schwester hinten auffuhr.