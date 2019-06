Extreme Qualen: „Da spürst du den Blut-Geschmack!“

Aufwärmen eine Kunst

Knapp 55 Sekunden werden die Besten für die 680 Meter mit 39 Höhenmeter benötigen. Auf denen die Fahrer mit bis zu 200 Puls alles in die Waagschale werfen müssen. Die Vorbereitungen darauf sind generalstabsmäßig geplant. In der Früh wird eine Stunde eingefahren, vor dem Rennen rollt sich Rabitsch 30 Minuten auf der Walze ein. Danach ist der Körper bereit für die Strapazen. Diese können die Zuseher an der Strecke hautnah erleben. Denn so nah ist man Radprofis am Limit selten.