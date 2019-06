„Conan Chop Chop“: Aprilscherz wird Wirklichkeit

Haufenweise Loot, rücksichtlose Bosse, erstaunliche Kombos und einen unendlichen Wiederspielwert in einer abwechslungsreichen Welt verspricht „Conan Chop Chop“. Der ursprünglich als Aprilscherz angekündigte Hack-and-Slash angekündigte Titel im „Conan der Barbar“-Universum soll am 3. September auf PC, PS4, Xbox One und Switch Wirklichkeit werden und auch einen lokalen Couch-Koop-Modus für bis zu vier Spieler bieten.