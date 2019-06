„Circuit Superstars“: Arcade-Rennen mit Anspruch

Arcade-Rennen mit einem realistischen Fahrmodell verspricht „Circuit Superstars“, das Publisher Square Enix am Dienstag auf der Videospielmesse E3 in Los Angeles enthüllt hat. Der Titel erscheint 2020 für PS4, Xbox One, Switch und PC und soll eine Auswahl an Rennklassen auf und abseits der Piste bieten - von Rallye über GT bis zu Oldtimern und sogar Trucks.