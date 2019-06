Im Drogenwahn ging Junkie auf Polizisten los

Ausraster im Lokal

Nun hielt er sich in einem offensichtlich durch Drogen beeinträchtigten Zustand in einem Lokal in Kirchdorf auf, belästigte und provozierte dort die anwesenden Gäste, wobei er ein Mädchen massiv beschimpfte und bedrohte. Einen Streit hatte der Verdächtige auch mit einem Burschen, der ihm nach einer verbalen Auseinandersetzung einen Faustschlag ins Gesicht versetzte, sodass der 27-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Daraufhin verließ er das Lokal. Am Heimweg drang der 27-Jährige in einen vor einem Mehrparteienhaus versperrt abgestellten Pkw ein.