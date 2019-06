Zecken visieren bei Kindern den Oberkörper an

Tägliche Körperhygiene

Das bedeutet, dass sich die allermeisten Zecken bis auf eine Höhe von gut einem Meter beim Vorbeigehen von Gräsern und Blättern abstreifen lassen und sich nicht wie Fallschirmspringer von den Bäumen herab auf Wanderer und Co. stürzen. „Wer in der Natur war, sollte einfach bei der täglichen Körperhygiene nach Zecken Ausschau halten“, sagt Wolfgang Ziegler, Sprecher der Hausärzte in Oberösterreich. Fälle, dass „Opfer“ von 20 oder mehr Zecken befallen werden, sind bekannt, meist sind es aber nur einzelne Tiere.