76-Jähriger lag über Stunden hilflos im Wald

Stundenlang musste ein 76-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Spittal Freitag in einem Wald in Radenthein auf Hilfe warten. Bei Holzarbeiten war er von einem Baumstamm am Kopf getroffen und mit der Hand unter dem Stamm eingeklemmt worden. Da sich der Mann selbst nicht mehr befreien konnte, rief er mehrere Stunden um Hilfe.