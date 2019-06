Tech-Konzerne entdecken den Datenschutz für sich

Wer in diesen Tagen in den USA Fernsehen schaut oder auf YouTube unterwegs ist, bekommt immer wieder einen Spot von Apple zu Gesicht, in dem der Datenschutz als wesentliches Merkmal des iPhones beworben wird. Der Slogan lautet: „Wenn Dir die Privatsphäre in Deinem Leben wichtig ist, sollte sie auch für das Telefon wichtig sein, auf dem sich Dein Leben befindet.“ Nach Recherchen des Brancheninformationsdienstes iSpot.tv hat Apple für die Kampagne „Privacy on iPhone“ über 54 Millionen Dollar (48 Millionen Euro) in die Hand genommen.