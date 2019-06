Cabrio-Lenkerin starb bei Frontalunfall in Walding

Um 6.37 Uhr heulten bei den Feuerwehren Walding, Ottensheim und Höflein die Sirenen. Ein der berüchtigten „Tanzmayrkurve“ auf der Aschacher-Straße hatte es einen Frontalzusammenstoß gegeben. Ein 31-Jähriger aus St. Johann mit seinem Pkw auf der B 131 von Ottensheim Richtung Aschach an der Donau hinter einem Lkw mit Anhänger. Eine 45-Jährige aus Feldkirchen/Donau lenkte ihren Pkw auf der B131 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Am Beifahrersitz saß ihr 26-jähriger Sohn.