Streit nach Unfall in Wels ums Ampellicht

Am Dienstag um 5.57 Uhr fuhr ein 37-jähriger Syrer aus Wels mit seinem Pkw in Wels auf dem linken Geradeausfahrstreifen der Hans-Sachs-Straße in westliche Richtung. Die Kreuzung mit der B 137 wollte er geradeausfahrend in Richtung Westen überqueren. Laut seinen Angaben fuhr er bei Grünlicht der Ampel in die Kreuzung ein.