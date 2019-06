Bewohner bei Brand in Hochhaus ums Leben gekommen

Die Helfer kämpften sich mit schweren Atemschutzgeräten in die oberen Etagen des Gebäudes am Neugebäudeplatz vor, auch eine Drehleiter ging in Stellung. „Aus Sicherheitsgründen wurden gleichzeitig die Wohnungen oberhalb und unterhalb des Brandobjektes evakuiert“, so Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich.