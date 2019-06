Diakoniewerk-Aktion: Arbeiten, wo alle arbeiten

„Briefe und Pakete aufgeben, Kundschaft betreuen, das mache ich gern“, erzählt Teresa Breuer. Die 30-Jährige lebt mit dem Down Syndrom. Im Rahmen des integrativen Beschäftigungsmodells für Menschen mit Behinderung des Diakoniewerkes arbeitet sie in der Postpartnerstelle in Hagenberg im Mühlkreis. Im Moment bietet das Diakoniewerk 80 solcher integrativer Arbeitsplätze an.