Boxen und Stalltüren gehen zum letzten Mal auf

Ein Wahnsinn, was Springreiter und Pferde da leisten“, zeigte sich Bernadette Winkler aus Braunau vom Turnier in der „Krone“-Reitarena begeistert. Und auch sonst bietet Österreichs beliebteste Pferdefachmesse – präsentiert von der „Krone“ – am Sonntag noch einmal alles, was das Reiterherz begehrt. Zaumzeug, Reiterstiefel, Helme, Cowboyhüte, Westernsättel oder Halfter in allen erdenklichen Farben und Materialien – hier findet jeder Reiter bei den 250 Ausstellern garantiert das, was er sucht.