Zeitungen & Kartons fingen auf Herdplatte Feuer

Feueralarm in Innsbruck! In einem Einfamilienhaus in der Dorfgasse entwickelte sich ein Brand auf einem Herd. 35 Florianijünger waren rasch vor Ort und konnten die Flammen unter Kontrolle bringen. Ein 46-Jähriger wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert.