Oldtimer-Werkstatt bei Großbrand komplett zerstört

Ein Brand am späten Freitagnachmittag in einem Lagergebäude in Absam in Tirol hat einen beträchtlichen Schaden zur Folge. „Das Gebäude brannte vollständig aus, rund 20 in einer dortigen Werkstatt untergebrachte Oldtimer sowie einige Motorräder wurden völlig zerstört“, berichtete die Polizei. Drei Personen - der Besitzer (62) des Gebäudes und zwei Feuerwehrmänner - wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.