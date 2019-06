Made in Tirol: Ein Tennistrainer für Zuhause

Es ist eine Idee, die aus der Not entstand – und zu einer international geschützten Marke wurde: „Wir alle wissen, Tennisplätze und Spielzeiten stehen nur beschränkt zur Verfügung. Zudem sind Tennisspieler immer auf einen Partner und das Wetter angewiesen“, erklärt Josef „Pepi“ Dagn die Motivation hinter der Erfindung. Der Pensionist mit Hintergründen aus dem Maschinenbau tüftelte jahrelang an dem Gerät – und es scheint, das habe sich gelohnt: „Es entstand eine Metallkonstruktion, die Training zur Schlag- und Schwungperfektion für Vorhand, Rückhand, ‘Topsin‘, ‘Slice und Volley‘, ‘On- und Off-the-court-Training‘, Automatisierung und Verankerung der Schlagtechnik sowie Treffpunkttraining zu Hause möglich macht“, so Dagn.