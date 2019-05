Kurios: Trotz Vertragsverlängerung Zukunft offen

Robert Ibertsberger muss sich vorkommen wie der Hauptdarsteller in „Täglich grüßt das Murmeltier“. Vor einem Jahr übernahm er im Saisonfinish den Wolfsberger AC nach dem Aus von Heimo Pfeifenberger. Dann kam Christian Ilzer. Heuer sprang der 42-Jährige nach dem Rauswurf von Thomas Letsch bei der angeschlagenen Austria ein, führte sie fix in die Europa-League-Qualifikation. Und nun kam Christian Ilzer vom WAC, er wurde am Mittwoch in Wien präsentiert.