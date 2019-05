Ärzte retteten Pensionistin nach Aortenriss Leben

Alles musste schnell gehen

Nach der sehr raschen und richtigen Diagnose durch die Radiologie musste in jener Nacht alles ganz schnell gehen: „Zeit spielt hier eine überlebenswichtige Rolle und es braucht für die OP viele helfende Hände. Besonders wichtig ist in solchen Fällen eine rasche, aber trotzdem unaufgeregte fächerübergreifende Zusammenarbeit aller Beteiligten. Wir sind in Kirchdorf bei Gefäßoperationen gut aufgestellt, weshalb das Team sehr routiniert und adäquat reagieren konnte“, so Pauzenberger.