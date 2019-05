Frischmarkt, Innviertler Knödel und noch viel mehr

Pasta, Braten, Fisch

Die Inneneinrichtung bietet gute Orientierung, das Sortiment von rund 55.000 Produkten wird auch nach Themen aufbereitet, so findet man unter „Kochen & Genießen“ alles vom Kochlöffel bis zum Kühlschrank.

Weitere Besonderheiten sind u.a. Frischmarkthalle, Pasta- und Bratenstation, Kaffeebar oder Fischtheke: „Direkt vor den Kunden werden Fische geräuchert“, so Schrenk. „In der Innviertler Knödelküche werden täglich zig Knödel von Hand gemacht.“ In der Brotbackstube: „Man riecht sofort frisches Brot“, schwärmt Markus Kaser (47), Interspar-Geschäftsführer, der zur Eröffnung anreiste.