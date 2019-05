Räuberbande prügelt mit Krücke auf ihre Opfer ein

Die überaus perfide Tat hatte sich in den frühen Morgenstunden gegen 4.30 Uhr beim Treppelweg abgespielt. In Überzahl gingen die Burschen, rund zehn sollen der Gruppe angehört haben, so die Polizei am Montag, auf die beiden Männer zu und umzingelten sie. Da einer der beiden zudem eine Krücke bei sich hatte, rechnete die Bande offenbar mit wenig Gegenwehr.