Das andere Wahlrecht: Gemeinde kürt Pfarrer

Ja, das Präsentationsrecht in Niederndorf ist einzigartig. Was es bedeutet, darüber weiß Ortschronist Otto Hauser in allen Details Bescheid. Er zeigt auf die 14 Unterschriften, die 1994 unter die „Feierliche Vereinbarung“ gesetzt wurden. „Alle 50 Jahre erneuern die Erzdiözese Salzburg und die drei Gemeinden die Präambel“, erläutert Hauser und erklärt dann, was es damit auf sich hat. Die Vereinbarung gesteht Niederndorf und seinen zwei Nachbargemeinden das Recht zu, den Pfarrer selbst zu wählen. Hauser: „Die Erzdiözese legt einen Zweier-Vorschlag vor. Die Wahl erfolgt dann in einer gemeinsamen Gemeinderatssitzung.“