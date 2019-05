14-Jährige klagt an: „Papa gab mich Fremden mit!“

Der 34-Jährige, der als Kinderbetreuer gearbeitet hat, steht unter dem Verdacht, Tausende Kinderpornos besessen zu haben, auch vom eigenen Kind. Die Staatsanwaltschaft will den Mann aufgrund einer Gefährlichkeitsprognose in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einweisen lassen. Ob es so weit kommt, sollte sich kommende Woche entscheiden, wenn der Prozess zum vierten Mal fortgesetzt wird.