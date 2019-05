Alex Kristan, eine richtige Rotzpipn

Im Prinzip ist es ein Aufruf aus dem Hamsterrad und dem alltäglichen Regulierungswahnsinn aus-, und in das Karussell des Lebens wieder einzusteigen. In Zeiten von Facebook, Instagram und Co, und der damit verbundenen Informationsflut sowie permanenten Erreichbarkeit, verlieren wir zunehmend den Blick fürs Wesentliche, und unseren Humor. Es geht nicht darum diese Technologien zu verteufeln. Aber man muss sich davon auch ab und an befreien, und in kindlicher Leichtigkeit wieder einmal einen „Blödsinn“ wagen, ohne permanent an die Konsequenzen zu denken.